Flamengo choc, in fiamme il centro sportivo: morti 10 baby calciatori

Tragedia a Rio de Janeiro, dove 10 persone sono morte in un vasto incendio divampato nel centro sportivo Urubùs Nest della squadra del Flamengo, club in cui è cresciuto (e giocato fino a due mesi fa) il talento neomilanista Paquetà: secondo quanto riferiscono i media locali, i vigili del fuoco sono stati chiamati alle 5.17 del mattino, nella zona ovest di Rio, e le fiamme sono state domate circa due ore dopo.

Cenário aqui é triste. A todo momento vemos familiares chorando muito, alguns procurando seus filhos. Ainda não saiu a lista com os mortos #colunadofla pic.twitter.com/x4yfhmk2Jd — Carla Araújo (@carlabaraujo) 8 febbraio 2019

Le vittime, riporta Globo, sono baby calciatori del club, giovani reclute tra i 14 e i 17 anni, ha detto Douglas Henaut, portavoce dei pompieri locali: altre tre persone sono in gravi condizioni, una delle quali è gravissima. «La causa dell'incendio è ancora ignota e sarà stabilita dall'inchiesta. Le vittime non sono ancora state identificate, ma sono giovani giocatori, da quello che ci hanno detto i responsabili della squadra», ha detto Henaut alla Globo. L'incendio è divampato in una parte vecchia del centro, utilizzato come ritiro per le giovanili del club rossonero e ha distrutto gli alloggi dei giovani calciatori del club carioca.

Incêndio deixa 10 mortos e três feridos no Ninho do Urubu - https://t.co/OVxf2QAqJr pic.twitter.com/duC1uCoGrn — Coluna do Flamengo (@ColunaFlamengo) 8 febbraio 2019

Só de lembrar as noites e dias que passei no ct, é de arrepiar. Ainda sem acreditar, mas em oração por todos! Que Deus abençoe a família de cada um! 😢 pic.twitter.com/RcBsdH3GME — Vinicius Jr ⚡️ (@vini11Oficial) 8 febbraio 2019

Anche lo stesso calciatore del Milan Paquetà, in, ha espresso il suo cordoglio per l'accaduto: in quegli alloggi anche lui era cresciuto, prima di approdare in Italia. «Che Dio conforti il cuore di tutti noi, preghiamo», ha scritto Lucas, che insieme ai compagni sta preparando la partita di San Siro contro il Cagliari.«Una notizia tristissima: preghiamo per tutti. Forza, forza, forza!», è invece il messaggio postato da Vinicius jr., giovane talento del Real Madrid che giocava anche lui in rossonero col Flamengo. «Ricordo ancora giorni e notti passati lì, è inquietante - ha twittato - Dio benedica le loro famiglie»​.