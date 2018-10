Trovato cadavere in un fosso «Forse una donna scomparsa nelle ultime ore»

di Mirko Polisano

Il corpo aveva il volto riverso nell'acqua. Sono intervenuti la polizia, carabinieri vigili del fuoco e sommozzatori.

ROMA - E' stato trovato un cadavere in un fosso a Fiumicino all'altezza di via Castagnevizza. Sono in corso le operazioni di recupero e gli accertamenti sull'identità della vittima. Gli inquirenti non escludono che possa trattarsi di una persona, forse una donna, scomparsa nelle ultime ore dall'Isola Sacra. Ma gli agenti della polizia di Fiumicino procedono con la massima cautela.