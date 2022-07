Sole, mare e attività sportive. Ecco cosa fare in spiaggia per tenersi in forma

Che siano vacanze o semplicemente un momento di relax, perché non approfittare di sole, mare e spiaggia per fare del fitness? Il bagnasciuga ma anche lo stesso mare si prestano per attività sportive divertenti ma anche molto efficaci. La sabbia, il sole e l’acqua sono delle varianti che costringono il corpo a lavorare in condizioni più difficili e perciò gli sport in riva al mare possono essere una vera e propria manna dal cielo. La scelta è varia, dipende da cosa si cerca: divertimento puro, bruciare calorie o semplice benessere. Si va così dal power walking allo snorkeling ma anche il beach volley e i racchettoni, un vero must di questo periodo. E poi il nuoto, la canoa,il surf, il windsurf e il kite surf. Vediamo, allora, di cosa stiamo parlando.

Power walking e snorkeling

Magari non sotto il sole cocente delle 13 ma concedersi una bella camminata sulla sabbia è davvero il top in questo periodo. Per renderla efficace al cento per cento, deve essere sostenuta e durare almeno 30 minuti. Il beach walking si può praticare in due modi: camminando a piedi nudi sul bagnasciuga o sulla sabbia asciutta con l’uso di scarpe. E’ una camminata che rigenera sia il fisico sia la mente, il massimo sarebbe praticarlo almeno 3 o 4 volte a settimana. Lo snorkeling è una delle attività più interessanti da fare al mare. In inglese, significa il nuotare con maschera e baccaglio ammirando i fondali, qui come nei Caraibi per i vacanzieri, e bellissimi esemplari di pesci.



Beach volley e racchettoni

Il beach volley è la tipica attività di gruppo che si pratica sulla spiaggia. Il beach volley è uno sport completo: ci sono la corsa, i salti e se si svolge in mare, anche i tuffi, Una curiosità? Un’ora di questo sport può far bruciare ben 400 calorie. I racchettoni, come il beach volley, sono tra le attività più praticate in spiaggia e anche questa aiuta a restare in forma perché si corre, si suda e si tuffa.



Un classico è il nuoto con un grande effetto drenante e sgonfiante. Non solo: l’acqua aiuta anche la colonna vertebrale a restare al top, stessa sorte per il tratto cervicale. Senza contare che l’acqua esercita un costante massaggio linfodrenante naturale. Se non si vuole optare per il nuoto, si possono anche fare esercizi in acqua per rafforzare le gambe ma anche tutto il resto del corpo.

Esercizi a corpo libero

Se non si può fare a meno della palestra, sulla spiaggia si possono fare esercizi a corpo libero , per esempio addominali ma anche squat per glutei e gambe ma c’è, naturalmente, anche la possibilità di allenare la parte alta magari eseguendo anche l’isometria se non fossero a disposizione dei pesi. Se poi non bastasse, qualora fosse organizzato dallo stabilimento, ecco bello e pronto anche l’acquagym ovvero la ginnastica in acqua e, se vicino c’è una piscina, anche l’acqua spinning. E che volete di più?



Canoa, surf, windsurf e kitesurf

La canoa è divertente ma richiede anche molta forza nelle braccia e bisogna sapere nuotare bene. Se poi c’è il vento tra le onde, il surf è davvero magia. Come anche il windsurf e per i più spericolati c’è il kitesurf. L’estate è davvero questo e molto altro.