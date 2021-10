Riforma Fisco, Draghi: «Lega assente in cdm? Spiegherà Salvini». La replica: «Cambi metodo, non è l'oroscopo»

Fisco. La riforma arriva in consiglio dei ministri. Sì al nuovo catasto, ma le tasse sulla casa non cambieranno. Una delle indicazioni per la riforma del catasto contenute nella bozza della delega fiscale prevede infatti un aggiornamento del sistema della mappatura catastale - in particolare su immobili non censisti, abusivi, edificabili accatastati come agricoli - e nuovi criteri aggiuntivi per la descrizione degli immobili da utilizzare a partire «dal 1° gennaio 2026». Ma la Lega ha chiesto tempo per analizzare i contenuti della delega e ha lasciato la cabina di regia a riunione ancora in corso e non ha partecipato al Consiglio dei ministri che ha dato il via libera alla delega.

APPROFONDIMENTI INVISTA Bollette, Besseghini (Arera): "Riduzione strutturale dei costi...

Fisco, tagli Irpef al ceto medio e via l’Irap: arriva la riforma del governo

Draghi: «Nessuno pagherà di più o di meno»

«La sostanza del Cdm di oggi è stata la discussione e l'approvazione della delega fiscale. Vorrei puntulizzare che la legge è una legge delega e quindi è una legge generale che poi andrà riempita da contenuti con un ulteriore momento di confronto», ha detto il premier Mario Draghi in conferenza stampa a Palazzo Chigi. «Si può avere la sensazione che questa sua l'ultima parola sul fisco ma per fortuna o purtroppo il processo non è così semplice, prenderà molti anni», ha sostenuto il premier. Che ha aggiunto che sulla rifome del catasto ci sono due decisioni completamente diverse: «la prima è costruire una base di informazioni adeguata, la seconda è decidere se cambiare le tasse e questa decisione oggi non la abbiamo fatta. Ci vorranno 5 anni». Insomma, sulle rendite «ci sono accertamenti in questo periodo e solo nel 2026 se ne riparlerà». E ha specificato: «Non è revisione del Catasto ma una riformulazione, il governo si impegna ad accatastare tutto quello che non è accatastato, terreni, abitazioni, e procede a una revisione delle rendite catastali adeguandole alle rendite di mercato. A parte che ci voglio 5 anni ma il governo si impegna che nessuno pagherà di più o di meno, le rendite restano invariate». «Il contribuente medio non si accorgerà di nulla per quanto riguarda il catasto, resterà tutto come prima», ha poi detto il premier rispondendo alle domande dei cronisti.

Il premier: «Lega assente? Spiegherà Salvini»

L'assenza della Lega al Cdm sulla delega fiscale «la spiegherà l'onorevole Salvini oggi o domani. Ma gli scambi avvenuti in cambina regia e nelle conversazioni avevano dato sufficienti elementi per valutare la legge delega», ha detto poi il premier. «Non necessariamente, questa è una maggioranza completamente diversa, una situazione diversa. Ci sono diversità di vedute ma l'azione di governo è andata avanti, non è stata interrotta e credo ci saranno molte altre occasioni di scambio in Parlamento su questa legge e sui decreti delegati. È di per sé un gesto serio ma quali siano le sue implicazioni bisogna aspettare cosa dice la Lega», ha quindi sottolineto Draghi rispondendo a chi gli chiede se l'assenza della Lega in Cdm non debba portare a una verifica o addirittura a una crisi di governo.

Salvini: «Non è l'oroscopo, cambi metodo»

«Non voto la Delega fiscale perché non contiene quello che era negli accordi. I ministri della Lega non possono averla in mano alle 13.30 per una riunione alle 14. Non è l'oroscopo, non è possibile avere mezz'ora di tempo per analizzare il futuro degli italiani. C'è qualcosa da cambiare nella modalità operativa». Lo ha dichiarato il leader della Lega, Matteo Salvini, in una conferenza stampa a Montecitorio, dopo che il premier Mario Draghi ha detto di attendersi da lui una spiegazione sull'assenza dei ministri del Carroccio al Cdm sulla delega fiscale.

«La riforma del catasto va bene quando parla di emersione degli immobili fantasma, affinché un milione di immobili inesistenti diventino esistenti, questo è corretto, ma c'è un punto che lascia trasparire un aumento, Confedilizia ha parlato di salasso, è quando per valutare un immobile si passa dai vani ai metri quadri: l'aumento medio previsto quando ci provo Renzi con un blitz del genere era del 40% a famiglia».

Ministro Franco: «Sistema più efficiente»

«La riforma è un'opportunità verso un sistema che sia più efficiente e meno distorsivo», ha detto invece il ministro dell'Economia Daniele Franco, precisando che i pilastri della struttura fiscale come Irpef e Iva resteranno «ma verranno riconsiderati». Uno degli obiettivi della delega fiscale, secondo il ministro è il «contrasto all'evasione e all'elusione fiscale. È un problema non nuovo in Italia». Franco ha spiegato che che la differenza tra gettito teorico e gettito effettivo «si stima sia di circa 100 miliardi». «Il contenimento è misura necessaria per ridurre le aliquote e avere una distribuzione del carico più favorevole alla crescita economica», ha detto ancora. Il governo, ha sottolineato Franco, intende «ridurre il cuneo fiscale sul lavoro che in Italia è relativamente elevato, per un lavoratore di reddito medio è di 5 punti superiore a quello della media europea». «Larga parte del cuneo è imputabile all'imposta sulle persone fisiche», ha aggiunto.

Ok a nuovo catasto ma tasse su casa non cambiano

Nella delega si precisa inoltre che «i nuovi criteri non» saranno utilizzati «per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali». Ci saranno un aggiornamento periodico di valori e rendite e norme ad hoc per gli immobili storico-artistici.

La posizione della Lega

Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti governative, il ministro Massimo Garavaglia che rappresenta il partito al tavolo al posto di Giancarlo Giorgetti, ha lasciato in anticipo la riunione dicendo ai colleghi che la Lega avrebbe approfondito la bozza, che contiene anche la riforma del catasto. I ministri della Lega, inoltre, secondo quanto si apprende da diverse fonti, al momento non stanno prendendo parte alla riunione del Consiglio dei ministri appena incominciato.

Irpef, Iva, catasto, Irap: cosa c'è nella bozza

Dalla revisione dell'Irpef e dell'Ires alla razionalizzazione dell'Iva. E' composta da 10 articoli la bozza di delega al governo per la revisione del sistema fiscale, ancora suscettibile di modifiche discussa in cabina di regia. Nella bozza compare anche un articolo per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto di fabbricati. Per l'attuazione delle delega fiscale, si lege sempre nella bozza sul tavolo del cdm, si potranno utilizzare «2 miliardi nel 2022» e «1 miliardo» nel 2023 dal fondo per la riforma fiscale creato con l'ultima manovra. Le risorse del fondo, si precisa, potranno essere integrate con le nuove entrate strutturali derivanti dalla lotta all'evasione fiscale. L'attuazione della delega non dovrà comunque pesare sui conti pubblici ed eventuali decreti che richiedano fondi andranno varati contestualmente o dopo i provvedimenti che reperiscono le risorse necessarie. Attuare un «graduale superamento dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (Irap)» garantendo «in ogni caso il finanziamento del fabbisogno sanitario», prevede inoltre la bozza. Il superamento dell'Irap completa, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, e la revisione dell'imposizione sui redditi personali e su quelli d'impresa.

L'iter parlamentare

Una volta che sarà stata approvata dal Parlamento, il Governo avrà 18 mesi per attuare la delega fiscale emanando i decreti attuativi, si legge nella bozza. Gli obiettivi fondamentali sono la crescita dell'economia, attraverso l'aumento dell'efficienza della struttura delle imposte e la riduzione del carico fiscale sui fattori di produzione; la razionalizzazione e semplificazione del sistema tributario, preservandone la progressività, da attuarsi anche attraverso la riduzione degli adempimenti e l'eliminazione dei cosiddetti 'micro-tributì, la riduzione dell'evasione.

Ultimo aggiornamento: 18:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA