Firenze, vietato mangiare per le vie del centro storico Multe fino a 500 euro

Da domani parte l’ordinanza per la vivibilità e il decoro in #ViaDeNeri. Non è una misura punitiva ma un deterrente concreto, per il rispetto della città. Solo chi ama Firenze merita Firenze. #EnjoyRespectFirenze https://t.co/Plm3lFsM7T pic.twitter.com/IcbUFYTU8Q — Dario Nardella (@DarioNardella) 3 settembre 2018

"Turisti-bivaccatori" 😍

È andata bene che aveva dimenticato il blocchetto delle multe a casa. Guarda come catechizza indomito, imperterrito, con fare ardito.

Quando vorresti essere Minniti, ma ti tocca fare il sindaco di Firenze. pic.twitter.com/hL1C2X5gTv — Emiliano (@psikonerd) 5 settembre 2018

Firenze, multe a chi mangia sui marciapiedi https://t.co/e1uqKGAycT pic.twitter.com/EIPsQWGxP3 — PaeseSera Toscana (@PaeseSera_Prato) 4 settembre 2018

Un'ordinanza che sta già facendo discutere, quella promossa dal comune di: da martedì scorso, infatti, in determinati orari non sarà possibilein diverse vie dele i trasgressori, fiorentini ma anche e soprattutto turisti, potrebbero riceveredecisamente più salate dei loro pasti. L'ordinanza , che sarà in vigore almeno, quindi comprenderà tutte le festività natalizie, il Capodanno e l'Epifania, prevede il divieto di consumare cibi e bevande sostando in alcune vie deldella città, patrimonio mondiale dell'Unesco dal 1982. C'è un motivo ben preciso: in molti, specialmente tra i turisti, acquistano cibo take-away dai vari bar e botteghe delle vie del centro storico, ma poi invadono i marciapiedi e le strade, creando non pochi disagi ad un traffico di veicoli e pedoni, già non semplice a causa della limitata larghezza delle carreggiate.Il divieto, infatti, è limitato agliin cui il traffico del centro storico di Firenze rischia di congestionarsi, cioè. Chi infrange l'ordinanza rischia una: una misura, questa, che sta già facendo discutere residenti e turisti. «Non sanno più cosa inventarsi per prenderci i soldi», si lamenta qualcuno. Ma c'è anche chi plaude alla decisione dell'amministrazione: «Giusto, in centro ci sono troppi, creano traffico e si affollano davanti a cancelli e portoni».L'ordinanza vieta di consumare cibo lungo i marciapiedi, davanti ai negozi e agli ingressi degli edifici lungo queste vie del centro storico:. Un quadrante del centro storico, questo, sempre affollato, dove il traffico rischia di paralizzarsi in determinati momenti della giornata.In questi primi giorni, a fiorentini e turisti sono stati consegnati i primi depliant che illustrano in modo sintetico quanto stabilito dalla nuova ordinanza. Anche i commercianti dovranno esporre un, in italiano e in inglese, che informerà i turisti sul nuovo divieto. L'obiettivo è anche quello di ridurre la quantità dida smaltire nella zona del centro storico. Il sindaco di Firenze,, ha spiegato: «Si tratta di un'ordinanza per la vivibilità e il decoro. Non è una misura punitiva, ma un deterrente concreto, per rispettare la città. Solo chi ama Firenze merita Firenze».