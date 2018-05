Firenze, scossa di terremoto di magnitudo 2.2: paura tra la gente in strada

Alle ore 14:36 di oggi è stata registrata dalla Rete Sismica Nazionale dell'Ingv una scossa di terremoto di magnitudo 2,2 a profondità di 8 km, con epicentro nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). La scossa è stata avvertita dalla popolazione, non si registrano danni a persone o cose. La paura è stata comunque tanta e molta gente si è riversata in strada. Sono in corso le verifiche da parte della sala operativa della protezione civile della Città metropolitana di Firenze in collaborazione con le altre sale operative istituzionali.

