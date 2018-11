Baby bulli a scuola, minacce col coltello a studenti e prof: «Vi tagliamo la gola»

FIRENZE - Panico in una scuola a Firenze. Sono entrati in un istituto di cui non c'erano alunni, durante l'orario di lezione e, brandendo un coltello, hanno seminato il panico tra studenti, insegnanti e personale scolastico. È successo lo scorso mercoledì intorno alle 12.30 a Firenze, protagonisti tre minori di 16, 15 e 11 anni, due di origine italiana e uno straniero, tutti denunciati per minaccia aggravata. A riportare la notizia il Corriere Fiorentino e La Nazione.



Il blitz sarebbe stato anche ripreso con un telefonino e il video postato sui social. I tre, entrati nell'istituto da una finestra, sono stati notati da un custode che li ha invitati ad andarsene. In risposta i tre lo avrebbero minacciato: «Se ci denunci ci presentiamo con coltelli e pistole», avrebbero urlato. Ad assistere alla scena anche degli alunni alcuni dei quali poi, una volta arrivata la polizia chiamata dal bidello, avrebbero riferito di conoscere i tre e che altre volte avevano compiuto gesti simili anche fuori dalla scuola.



I tre avrebbero anche mandato ad alcuni dei ragazzi che li conoscevano messaggi di minacce per cellulare. Le indagini, coordinate dalla procura dei minori e condotte dalla squadra mobile di Firenze, hanno portato all'identificazione del terzetto e poi a perquisizioni domiciliari durante le quali sono stati rinvenuti coltellini e pistole giocattolo senza tappo rosso e, in un caso, anche qualche grammo di hashish.

© RIPRODUZIONE RISERVATA