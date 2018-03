Uomo di colore ucciso a colpi di pistola: fermato un 65enne italiano

Paura a Firenze sul ponte Vespucci, dove un uomo di colore è stato ucciso a colpi di pistola in strada: la polizia avrebbe fermato una persona, un 65enne di nazionalità italiana.



Dalle prime informazioni, l'uomo è stato fermato nelle vicinanze e poi portato in questura dove si trova tuttora: a dare il primo allarme alle forze dell'ordine il consolato Usa che ha sede proprio vicino a ponte Vespucci.



Secondo quanto appreso la vittima avrebbe 70 anni e sarebbe stata raggiunta da più colpi di arma da fuoco. L'uomo è stato rianimato per circa 40 minuti dai sanitari inviati dal 118.

© RIPRODUZIONE RISERVATA