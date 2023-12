Fiorenza Rancilio, chi era l'ereditiera trovata morta a Milano: dal sequestro del fratello (mai ritrovato) alle aziende di famiglia

È stata trovata morta nel suo appartamento a Milano Fiorenza Rancilio, la 73enne figlia dell'imprenditore italo-francese Gervaso Rancilio, leader nelle macchinette per il caffè, e sorella di Augusto Rancilio, architetto conosciuto per essere stato sequestrato dall’Anonima a Cesano Boscone il 2 ottobre del 1978. La donna, trovata a terra con un'evidente lesione al cranio, era nella sua abitazione in via crocefisso, nel capoluogo lombardo.

La vittima

Appartenente ad una delle famiglie più importanti di Milano, Fiorenza Rancilio era la figlia dell'imprenditore italo-francese Gervaso Rancilio, proprietario dell'azienda storica di macchine del caffè che porta il suo nome, fondata a Parabiago nel 1896. La società, oggi parte di Ali Group, ha un fatturato di 74 milioni di euro, con 270 dipendenti circa (di cui 160 nella sede di Parabiago) e un'export dell'89% della produzione. I Rancilio sono anche attivi nell'ambito immobiliare. La donna era anche la sorella di Augusto Rancilio, architetto sequestrato nel 1978 dall'Anonima sequestri a Cesano Boscone, vicino Milano, quando aveva 26 anni e mai più trovato. Dopo la sua uccisione, nel 1983 Fiorenza Rancilio diventò anche presidente della fondazione a lui intitolata. L'ente senza fini di lucro ha sede a Villa Arconati-Far a Bollate, alle porte di Milano, dove promuove iniziative culturali ed eventi.