Finto pilota si veste da comandante e viaggia gratis per anni: il video della truffa sui social

Era un truffatore seriale. Ma lo hanno scoperto. È stato arrestato all'aeroporto internazionale Indira Gandhi di Nuova Delhi mentre, vestito con l'uniforme da pilota della Lufthansa, si stava preparando a salire su un volo. Il suo nome è Rajan Mahbubani: indossava con orgoglio un'uniforme da comandante e stava per imbarcarsi sul volo Air Asia I5-579 diretto a Calcutta. La storia risale al 2019, ma è tornata virale sui social negli ultimi giorni.

Il capo della sicurezza delle compagnie aeree tedesche ha avvertito che c'era «un passeggero sospetto con l'uniforme da capitano di una compagnia aerea Lufthansa». L'uomo, che viveva a Vasant Kunj, nella zona di Nuova Delhi, era in possesso di una falso tesserino da capitano che utilizzava per ottenere privilegi negli aeroporti e viaggiare gratis. «Il passeggero ha confessato di aver registrato video di aerei su YouTube», ha detto un ufficiale.

Rajan Mahbubani was arrested after he confessed to boarding at least 15 flights while disguised as a professional pilot in one airliner in India.

