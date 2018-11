Finto operatore del gas porta via dalla cassaforte 50.000 euro di gioielli

PADOVA - Rapina in centro a Padova nel pomeriggio di oggi. Un uomo, fingendosi operatore del gas, si è presentato alla porta di una coppia di anziani e si è fatto aprire dalla proprietaria di casa. In quel momento sono entrati in azione altri due complici che si sono qualificati come carabinieri. I tre hanno ordinato alla donna di 82 anni di consegnare loro le chiavi della cassaforte e hanno rubato oltre 50mila euro di gioielli. Presi i preziosi hanno chiuso la donna in una stanza e sono fuggiti. È stato il marito 94enne dell'anziana vittima, che si trovava in un'altra parte della casa e non aveva assistito alla scena iniziale, a trovare la moglie sconvolta chiusa dentro la stanza, a liberarla e a chiamare sia il figlio che la polizia. Sul caso indagano gli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile. Il sospetto è che i tre tenessero d'occhio la coppia da giorni.

