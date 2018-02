Finge di star male e chiama l'ambulanza: «Volevo solamente un passaggio»

LEGGI ANCHE -----> Crede di essere nel 'sottosopra' di "Stranger Things" e si cava gli occhi

Voleva un semplice passaggio e per questo un uomo ha fatto finta di sentirsi male per approfittare del trasporto inHa dichiarato di avere avuto improvvisamente dei problemi a muoversi con le gambe e quando sono arrivati i paramedici è iniziata la corsa al pronto soccorso dell'ospedale.Una volta sceso dal mezzo l'uomo ha raccontato la verità: aveva bisogno di un passaggio per andare a trovare un amico in ospedale. La storia è accaduta mercoledì corso aUno dei paramedici che ha assistito all'episodio ha riportato tutto agli organi di stampa: "Un paziente ha chiamato un'ambulanza in serata perché aveva una sensazione ridotta nelle gambe e la mobilità era scarsa. Lo abbiamo portato in ospedale ma all'arrivo lui si è semplicemente alzato andandosene via. Alla fine ha ammesso di aver simulato tutto per ottenere un passaggio in ospedale per vedere il suo amico".