Fine della relazione lui la aggredisce per tre volte in tre giorni: arrestato

Per tre volte la polizia è dovuta intervenire per soccorrere una donna, prima aggredita e poi minacciata dal suo convivente. Fino all'epilogo, con l 'arresto un uomo di 44 anni responsabile di atti violenti e persecutori nei confronti di una donna di Tarquinia.L'’uomo, da due anni convivente con la donna, lo scorso venerdì mostrata atteggiamenti violenti nei confronti della compagna e del figlio di quest’ultima, aggredendoli verbalmente e fisicamente e provocando loro delle lesioni. Per tale motivo la donna decideva di mettere fine al loro rapporto e invitava l’uomo a lasciare l'abitazione; impaurita per la situazione chiedeva l’aiuto della polizia. Gli agenti del commissiarato di Tarquinia, invitavano l’uomo ad allontanarsi dalla casa della donna.Il giorno seguente il 44enne si cercava nuovamente di incontrare la sua vittima, anche su posto di lavoro. Ma qui, non trovando la donna, attuava atteggiamenti molesti nei confronti dei presenti causando il nuovo intervento della polizia che invitavano l’uomo ad allontanarsi. Ma ieri mattina l'uomo, in evidente stato di alterazione alcoolica, reiterava i suoi comportamenti violenti nei confronti della ex convivente: danneggiava la sua autovettura parcheggiata in starda, poi con violenza entrava nell’abitazione della donna e dopo aver danneggiato alcuni oggetti, la aggrediva fisicamente la donna causandole altre lesioni.Su richiesta della vittima interveniva prontamente personale dell’ufficio volanti del Commissariato di Tarquinia, che trovava ancora l’uomo nell’abitazione. A questo punto il magistrato ha applicato la misura cautelare dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, ma la sera stessa l'uomo si presentava nuovamente presso l’abitazione, perseverando nelle minacce nei confronti della vittima.La polizia tornava nella casa e bloccava l’uomo, lo riportava al commissariato e lo dichiarava in arresto. Su disposizione dell’autorità giudiziaria finiva così in cella a Civitavecchia.