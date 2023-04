Fincantieri, commessa in Veneto da oltre 13 milioni: le aree catering della crociera verranno realizzate ad Ancona

ANCONA- La trevigiana Somec Spa specializzata nell'ingegnerizzazione, produzione e messa in opera di progetti complesso nell'ingegneria civile e navale, ha ottenuto da Fincantieri commesse per complessivi 13,7 milioni di euro a beneficio della propria divisione Sistemi e prodotti di cucine professionali.

Realizzazione ad Ancona

Gli accordi riguardano la controllata Oxins srl, specializzata in progettazione, produzione, installazione e manutenzione di sistemi di cucine di bordo su navi passeggeri e grandi yacht da diporto, e consistono complessivamente in 3 commesse,di cui 2 in opzione. Nel dettaglio, il contratto sottoscritto ha per oggetto le aree catering di una nave da crociera della compagnia di lusso FourSeasons, che verrà realizzata presso il cantiere navale di Ancona