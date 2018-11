Il figlio nasce senza dita di una mano, la ragazza «Voglio farmi sterilizzare»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una madre di due bambini ha spiegato che sta valutando la sterilizzazione dopo che l'ultimo figlio è nato senza alcune dita su una mano. Dominique O'Brien, dopo aver partorito il figlio Elliott a febbraio, ha detto che «tutto il mondo è crollato addosso» quando le è stato detto dalle infermiere che al suo bambino mancavano alcune dita.Dominique, 25 anni, racconta il Mirror, aveva deciso che per la sua seconda gravidanza avrebbe monitorato le scansioni di crescita per verificare i progressi del bambino molto attentamente, visto che il suo primo figlio, Ethan, era nato estremamente piccolo.Ma in ogni scansione che ha avuto, le condizioni di suo figlio - che colpiscono 1 su 32.000 bambini - non sono state notate. Un'infermiera le ha persino detto durante una scansione «guarda il tuo bambino che ti saluta».Dominique, ora, ha lanciato una petizione su change.org, dopo aver scoperto che non è una routine d'esame controllare le dita delle mani e dei piedi: nelle scansioni e non c'è alcun obbligo legale. La madre di Netherton ha detto che ora sta valutando la sterilizzazione dopo aver perso la fiducia nella comunità medicaDominique, che ha dato alla luce al Liverpool Women's Hospital, ha dichiarato: «Ricordo di aver provato la scansione di 32 settimane con Elliott e la signora che ha fatto la scansione dicendo" guarda il tuo bambino che ti saluta ", riporta il Liverpool Echo .«Ho passato mesi sentendomi in colpa, pensando di aver fatto qualcosa di sbagliato - ha raccontato Dominique -, non potevo godermi il mio bambino, ho passato tutto il mio tempo a preoccuparmi di come avrebbe vissuto la vita e di come sarebbe stato vittima di bullismo».