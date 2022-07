Mamma uccide a coltellate il figlio di 11 nel sonno. Le ultime parole prima di morire: «È stata lei»

Ha ucciso il figlio di 11 anni, nel sonno, mentre dormiva nel letto di casa, a coltellate. La donna ha poi provato a suicidarsi con lo stesso coltello. A soccorrere per primo Bruce Johnson è stato il padre, svegliato dalle urla del figlio nella loro casa nella città di Hobbs, nel New Mexico. L'uomo, Bruce Johnson senior, ha immediatamente allertato i soccorsi per poi accorgersi che anche la moglie giaceva ferita in un'altra stanza.

Il bambino è stato portato al Covenant Hobbs Hospital in condizioni disperate ma ancora cosciente, e così ha usato le sue ultime forze prima di morire per le ferite riportate per dire agli investigatori che ad accoltellarlo era stata proprio sua madre

Il racconto dei vicini

I vicini di casa di Mary hanno raccontato di comportamenti strani da parte della donna, che anche su Facebook pubblicava post inquietanti in cui si parlava di ferire altre persone e poi se stessi. In uno di questi, datato 7 giugno, si legge: «Ecco perché non voglio figli, non mi lasciano libera».

Un ragazzo americano ucciso nel suo stesso letto ha usato le sue ultime parole per identificare il suo assassino.

Mentre Bruce Johnson jnr, 11 anni, giaceva morente in ospedale per molteplici coltellate, ha detto alla polizia che era stata sua madre Mary ad aver inflitto i colpi mortali.

Portato d'urgenza in ospedale

Bruce jnr è stato portato d'urgenza in ospedale e ha parlato brevemente con gli investigatori prima di morire, raccontando loro come è stato attaccato da sua madre. L'ufficio dello sceriffo ha detto che Bruce snr aveva lasciato sua moglie e si era trasferito con Bruce jnr a Hobbs dall'Oklahoma dopo le accuse di aver abusato di lui. Dissero che aveva intenzione di divorziare da lei per proteggere suo figlio, ma le aveva permesso di rimanere una notte dopo che aveva implorato di vedere il ragazzo. Un uomo che viveva vicino ai Johnson in Oklahoma ha detto che Mary aveva mostrato uno strano comportamento.

Erick Wyatt ha detto al notiziario locale KXII che sua figlia era andata a scuola con Bruce jnr e l'intera comunità aveva notato lo strano comportamento di Mary. "Alcuni dei suoi commenti parlano di lei è Maria Gesù e solo cose diverse, parlando di ferire altre persone", ha detto Wyatt. "Continuava a crescere sempre di più". Il suo Facebook è pieno di sproloqui bizzarri, inclusi riferimenti a "pugnalare il cuore di un partner... poi te stesso" e messaggi che dicono che "non vuole figli". Mary Johnson rimane in ospedale e la polizia ha emesso un mandato di cattura per omicidio di primo grado.

