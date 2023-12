Si ferma a pregare dove morì il figlio ma le rubano la borsa, l'appello di mamma Cristina: «Ridatemi il telefono, dentro foto e audio di Marco»

Da quando il suo Marco è morto ad appena 19 anni, ormai due anni fa, per mamma Cristina il pellegrinaggio sul luogo dove il figlio è stato investito mentre faceva jogging a due passi da casa è diventato un'abitudine. Ancor più nel periodo delle Feste, ma stavolta al dolore di dover passare il Natale senza il suo ragazzo si è aggiunto anche quello per essersi vista portare via quello che di lui gli rimaneva. Cristina Silvestri di Mira (Venezia), mamma del giovane cantante lirico Marco Scroccaro, è stata derubata della borsa che conteneva il suo smartphone proprio mentre era andata a pregare per il figlio, nel giorno di San Silvestro.

L'appello di mamma Cristina

La donna si è accorta del furto una volta tornata in auto, dove aveva lasciato la borsa.

Sui social ha lanciato un appello per provare a rientrare in possesso della cosa più preziosa che conteneva: «Ridatemi il telefono, c'era tutto quello che mi rimaneva di lui». Le sue parole sono state ricondivise anche dal Governatore Luca Zaia.

«È un Samsung A13 con cover rossa, ho chiamato più volte e squilla», ha scritto sui social Cristina Silvestri. «Mi hanno rubato la borsa dall'auto in sosta, - racconta, - qualcuno ha aperto la portiera lato passeggero ed ha preso la borsa, io non me ne sono accorta e me ne sono resa conto solo dopo. In borsa avevo tutto, ma quello che mi interessa è il cellulare». «Quello che chiedo è solo di riavere il telefono: ci sono tutte le foto e gli audio di mio figlio, di Marco. È tutto quello che mi resta del mio bambino. Lì, nello stesso punto dove mi è stato portato via Marco hanno rubato la borsa. Chiedo solo questo, il telefono. Se qualcuno lo trova o a chi l'ha rubato, se legge, vi prego: datemi solo il telefono», conclude.