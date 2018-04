«Lascia quello smartphone» La figlia 12enne si taglia un polso, papà indagato

LECCE - Il papà le chiede di lasciare lo smartphone: lei, una ragazzina di 12 anni,

L'insegnante ha segnalato tutto al Tribunale per i minorenni ed è intervenuta l'autorità giudiziaria, che ha deciso l'allontanamento dalla famiglia della ragazzina che ora si trova in una comunità gestita da suore. Il padre è ora indagato per maltrattamenti.

«dipendente» dal suo telefonino, si taglia un polso, procurandosi una lieve ferita medicata con una pomata ed un cerotto.La medicazione è stata notata da una insegnante, che ha chiesto spiegazioni alla 12enne che le ha raccontato del litigio con il padre, dello schiaffo ricevuto dal genitore e del suo tentativo di tagliarsi un polso.