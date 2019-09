Lascia la figlia in auto con il riscaldamento acceso per 5 ore e va al bar con l'amica, morta bimba di 2 anni muore

di Alessia Strinati

Sveva sconfitta dal cancro a 8 anni: lo straziante saluto della sua squadra di basket

per andare ae la piccola muore. June Love è rimasta chiusa dentro la macchina per ore lo scorso agosto. Sebbene fosse una sera d'estate e fuori c'erano 21 gradi la madre ha messo sopra alla piccola duna coperta e ha lasciato i riscaldamenti accesi facendola così morire per il caldo.Quando la donna è tornata in auto, dopo 5 ore, ha trovato la figlia piena di ustioni e coperta del suo stesso vomito. La piccola aveva perso i sensi a causa del gran caldo. La madre ha chiamato un'ambulanza e nell'attesa ha provato a rianimarla gettandole acqua fredda sul corpo. June è stata quindi portata d'urgenza in ospedale con ustioni al viso, al torace e alle braccia e in pieno arresto cardiaco, ma nonostante i disperati tentativi di rianimarla non è stato possibile salvarla.La madre, come riporta il Daily Mai l, che ha un trascorso come tossicodipendente, ha anche un altro figlio che però le è stato tolto in passato ed è stato adottato da un membro della famiglia. Disperato il padre di June, mentre la donna rischia una dura condanna.