La fidanzata scopre l'app Tinder sul suo smartphone e lo aggredisce nel sonno

Scrive commenti hot su una donna dal telefonino: la fidanzata lo scopre e lo evira

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Scopre che il fidanzato ha scaricato nel suo telefono l'app di, così si procura unai, aspetta che lui si addormenti e loAlex Lovell ha avuto giusto il tempo di svegliarsi e provare a difendersi a mani nude dopo che la donna con cui stava da due anni, Emily Javier si sferrasse contro di lui. La donna era convinta che lui la tradisse: aveva trovato l'app sul telefono, aveva visto dei graffi sulla schiena del suo uomo e aveva notato anche capelli femminili nella doccia. Alex si allenava per 13 ore al giorno ai videogame per partecipare alle gare e questo aveva accresciuto la frustrazione della ragazza.Dopo averlo aggredito la donna ha chiamato la polizia e chiesto l'aiuto dei soccorsi. Alex era in una pozza di sangue per le gravi ferite riportate. L'uomo ha negato il tradimento e ha avviato una raccolta di fondi online per far fronte alle spese mediche.