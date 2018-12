Fa sesso con la fidanzata e la chiama come personaggio dei videogame

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Red Dead Redemption 2 è uno dei giochi dell’anno: una versione western dei creatori di GTA, il gioco che da anni ha conquistato varie generazioni. E, ragazzo olandese, è solo uno dei tanti appassionati che ogni giorno si dedicano a questo gioco: peccato che la fissazione per alcuni personaggi gli sia costato la fidanzata.Come ha raccontato lui stesso su un gruppo di fan su Facebook, mentre faceva sesso con la sua ragazza l’ha chiamata Sadie, come, la pistolera protagonista del gioco: una donna che cerca vendetta per la morte del marito, e che per il suo aspetto avvenente ha scatenato le fantasie dei giocatori (ne è nata anche una parodia porno).La ragazza di Jeroen non gli ha perdonato insomma aver sbagliato il suo nome scambiandola per un’altra donna, anche se l’altra donna in questione è soltanto virtuale. Chissà che non ritorni sui suoi passi, iniziando magari a giocare anche lei a Red Dead Redemption: sperando ovviamente che durante il sesso non sia lei a sbagliare il nome del fidanzato, chiamandolo