Rallentamenti sulla linea ad Alta Velocità Bologna-Firenze: fino a 150 minuti di ritardo

Sulla linea Alta Velocità Bologna-Firenze il traffico è rallentato dal tardo pomeriggio per un guasto ai sistemi di gestione della linea che si è verificato nei pressi di Bologna Centrale e di un conseguente intervento dei vigili del fuoco. Molti i turisti, tante le famiglie con bambini, di ritorno o in partenza in occasione del Ponte di Ognissanti, che hanno sentito agli altoparlanti delle stazioni o a bordo dei treni annunci di ritardi che dai 20 minuti iniziali sono arrivati fino a 150 minuti stimati per alcuni treni.



Ai viaggiatori già in viaggio è stato spiegato che per ovviare al problema si sarebbe utilizzata la vecchia linea. I clienti vengono assistiti dal personale di Trenitalia nella stazione di Firenze Santa Maria Novella che hanno distribuito snack e bevande. Chi era diretto a Firenze è stato fatto scendere e dirottato su altri treni. Chi è diretto a Roma o a Napoli, si è dovuto rassegnare ovviamente ai ritardi. «Sono su un treno che da Venezia deve arrivare a Roma - racconta Alessandra, mamma di due bambini piccoli, a bordo del treno 9485 partito da Venezia e diretto a Napoli - il nostro treno a Bologna è stato fermo circa 40 minuti e poi è ripartito ma dopo pochi chilometri si è nuovamente fermato. Complessivamente sono stimati 150 minuti di ritardo. I bambini sono stanchi ma per fortuna finora hanno dormito, sono abituati a viaggiare in treno».



Poche proteste a bordo, la gente è apparsa rassegnata. Sul sito di Trenitalia tutti gli aggiornamenti. Ultimo aggiornamento: 20:32 © RIPRODUZIONE RISERVATA