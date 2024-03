Festini a luci rosse a base di droga per aumentare le prestazioni, morti due 40enni e un sessantenne

Ci sarebbero delle serate a base di sesso e droga in grado di migliorare le prestazioni tra le cause della morte di di tre uomini, due quarantenni e un sessantenne. L'ipotesi è che i tre abbiano avuto rapporti sessuali sotto l'influsso di droghe, nel corso di serate denominate "chemsex" che hanno avuto luogo nel mese di marzo a Bordeaux.

I morti per overdose

I primi decessi risalgono al 12 marzo, quando in un appartamento del capoluogo della Gironda sono stati ritrovati i cadaveri di due uomini di 47 e 44 anni accanto a massicce quantità di stupefacenti. Sul caso è stata aperta un'inchiesta ma non è esclusa la pista del doppio suicidio per overdose. La terza vittima è un uomo di 61 anni, morto per overdose dopo una serata a luci rosse con forte uso di droga.

Le chemsex

Gli inquirenti sarebbero orientati dalle dichiarazioni di un altro uomo, arrivato in coma al pronto soccorso dopo un'overdose in un appartamento affittato a Bordeaux, il quale ha riferito di essersi rifornito di stupefacenti attraverso un sito internet olandese e nei quartieri bordelesi della Victoire e di Saint-Michel.

Delle "chemsex" si è parlato a lungo in Francia dopo l'incidente d'auto in cui è rimasto coinvolto il comico Pierre Palmade che provocò, in preda a forti dosi di molti stupefacenti che aveva assunto ininterrottamente da due giorni, il ferimento grave di tre persone, fra cui una donna che perse il bambino di cui era incinta.