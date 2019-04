Festini a base di cocaina in camere d'albergo avvocato finisce nei guai

PADOVA - Festini a base di cocaina in alberghi di Padova e provincia. Un avvocato milanese è stato posto all'obbligo di dimora nella provincia di Milano e di rimanere in casa dalle 21.30 alle 6.00 del mattino, al termine di un'indagine della Squadra Mobile di Padova, durata circa due anni, su festini a base di cocaina organizzati dal professionista nel capoluogo euganeo. L'avvocato era solito affittare camere di albergo a Padova e provincia per ricevere abitualmente ospiti, con i quali avrebbe consumato droga che lui stesso acquistava da spacciatori tunisini.



Le indagini della polizia padovana hanno documentato gli acquisti di sostanza stupefacente, ritenuti non compatibili con un uso esclusivamente personale e tali invece da far ritenere che fossero finalizzati anche alle cessioni della droga durante gli incontri nelle stanze di albergo.



La pericolosità dell'uomo, che ha precedenti per droga e reati contro la persona, hanno indotto il sostituto procuratore di Padova a richiedere ed ottenere dal Gip l'emissione del provvedimento cautelare.

