Festa del papà, cos'è e perché si festeggia il 19 marzo (ma non sempre)

"Sei sempre arrabbiato e la sera torni stanco": polemica sulla poesia per la festa del papà​

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mancano pochi giorni alla: l', infatti, come ogni anno celebra questa ricorrenza il. Insieme a noi, però, solo pochi altri stati: la maggior parte dei paesi del mondo, infatti, festeggia la paternità in altre date, per motivi diversi.Le origini di questa festa non sono chiarissime. Ciò che è certo è che, in età moderna, la Festa del Papà sia nata successivamente alla Festa della Mamma,. Le prime celebrazioni ufficiali sarebbero avvenute negli: il 5 luglio 1908 in una chiesa metodista di Fairmont (Virginia Occidentale) e il 19 giugno 1910 a Spokane (Washington). La data di quest'ultima celebrazione, di forma civile, è pressoché casuale: si trattava infatti del giorno del compleanno del padre di una delle promotrici, che era stato un veterano della Guerra di secessione statunitense.In, insieme ad alcuni paesi di tradizione cattolica come, la Festa del Papà cade il, in occasione della ricorrenza religiosa di, il padre putativo di Gesù Cristo. Secondo la tradizione, durante la fuga in Egitto, San Giuseppe, per mantenere la famiglia, aveva iniziato a vendere frittelle. Anche per questo, soprattutto nel nostro paese, è molto tipica l'usanza di preparare dei, dalla consistenza simile a quella dei krapfen o dei bignè, farciti di crema o marmellata. Famosissimi anche al di fuori dei coinfini nazionali sono i bignè romani e le zeppole napoletane, ma in tutta Italia non mancano tradizioni come la frittella di riso (tipica di Toscana e Umbria), la raviola (nell'Italia settentrionale) e le cosiddette sfince di San Giuseppe (tipiche della Sicilia).Nel resto del mondo, invece, la Festa del Papà non viene celebrata in occasione della festività religiosa di San Giuseppe. La maggior parte dei paesi mondiali, ad esempio, segue lache prevede una data variabile, corrispondente alla. La lista è molto lunga e comprende anche alcuni paesi europei a forte tradizione cristiana: non solo Stati Uniti e quasi tutta l'America Latina, ma anche Francia, Grecia, Regno Unito, Irlanda, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Slovacchia, Turchia, Tunisia, Camerun, Costa d'Avorio, Mauritius, Mali, Senegal, Camerun, Kenia, Madagascar, Marocco, Sudafrica, Cina, Hong Kong, Giappone, Singapore e Filippine.In altri stati, invece, la Festa del Papà viene celebrata in altre date, a seconda del significato che le viene dato in base alle tradizioni e alla storia locale. In Russia, ad esempio, si festeggia il 23 febbraio in occasione della Giornata dei difensori della Patria, mentre in quasi tutta l'Oceania la data comune è quella della prima domenica di settembre. La Thailandia, invece, festeggia sempre il 5 dicembre, la data di nascita del sovrano Rama XI, scomparso nel 2016 e considerato il padre di tutta la nazione.