Festa della Repubblica, cartolina filatelica di Poste e annullo speciale

Una cartolina filatelica per la Festa della Repubblica di oggi, domenica 2 giugno, un’occasione per ogni collezionista o per chi vuole ricordare in modo originale una giornata speciale e un modo per sostenere il valore della scrittura e custodire nel tempo un ricordo della festività.

La cartolina è disponibile nei seguenti cinque uffici postali con sportello filatelico della provincia di Frosinone: Frosinone Centro (Piazza della Libertà), Alatri, Anagni, Cassino e Ferentino.

Nei dieci Spazio Filatelia, gli uffici operativi nelle maggiori città italiane dedicati esclusivamente al mondo filatelico, fino a mercoledì 7 giugno, sarà possibile richiedere anche l’annullo speciale realizzato per l’occasione.

La cartolina è disponibile anche online sul sito filatelia.poste.it.