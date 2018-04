Rara Ferrari del 1953 dimenticata in un deposito: è all'asta per 6,5milioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NAPOLI - Si tratta dell'unico esemplare esistente di, disegnata nel 1953 dalla Carrozzeria Vignale e realizzata da Scaglietti. La Ferrari 625 TF sarà presente all'(dove le è stato attribuito un valore compreso tra i 4,5 e i 6,5 milioni di euro) il prossimo 11 maggio. Nel 1953 gareggiò alla Coppa delle Dolomiti e al GP dell’Autodromo di Monza per vetture Sport dello stesso anno, rispettivamente con Umberto Maglioli e, che con la Ferrari divenne campione del mondo nel 1958.Dopo essere passata per diversi proprietari, la macchina rimase un decennio in sud America, dove gareggiò numerose volte, per poi ritornare in Italia e finire in un deposito a Napoli. Rinvenuta recentemente, l'auto ha destato l'interesse di numerosi collezionisti: si tratta, infatti, di un pezzo assolutamente unico.