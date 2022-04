Guida una Ferrari Roma da 200mila euro ma non ha più la patente: maximulta, per andarsene guida la donna che è con lui

RICCIONE - Guida una Ferrari Roma da 200mila euro ma non ha più la patente: maximulta, per andarsene deve guidare lei I Finanzieri del comando Provinciale della Guardia di Finanza di Rimini hanno sorpreso, durante un controllo nei pressi del casello autostradale di Riccione, un cittadino residente nella provincia di Milano, alla guida di una Ferrari, modello Roma, del valore di oltre di 200 mila euro con la patente sospesa sin dal 2008 a causa dell'azzeramento dei punti per violazioni stradali pregresse. I militari hanno contestato all'uomo la violazione dell'art. 216 comma 6 del Codice della Strada che prevede la sanzione amministrativa che può arrivare a superare gli 8 mila euro e la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per la durata di tre mesi. La donna seduta a fianco, constatato che era in possesso di regolare licenza per la guida, è stata autorizzata a condurre e fermare il veicolo sino a casa.

Ultimo aggiornamento: 10:54

