Figlio ha un malore in casa l'anziana madre muore di stenti. Ritrovati senza vita

FERRARA - Lei aveva 87 anni, lui 68: dramma della solitudine a Ferrara dove madre e figlio sono stati trovati morti nella stessa casa in cui vivevano da anni. Un ritrovamento avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri: il figlio si prendeva cura della mamma da tempo a causa delle sue condizioni di salute. I vicini di casa, dopo aver avvertito un cattivo odore proveniente dalla casa, hanno chiamato i carabinieri: questi ultimi insieme a vigili del fuoco e 118 sono entrati in casa e hanno trovato i due senza vita.



Il dramma familiare in via Barlaam, in un appartamento al terzo piano. Sembra che i due decessi siano avvenuti cinque-sei giorni fa. L'uomo è stato trovato in cucina, la donna in salotto. Verranno fatte ulteriori indagini e probabilmente, riporta la stampa locale, verrà disposta l'autopsia. Dai primi rilievi sono stati esclusi atti violenti. Un'ipotesi è che il figlio abbia avuto un malore fatale, e l'anziana sia morta in seguito, di stenti, non potendo badare a se stessa.

