Ha il figlio ammalato e chiede ferie: i colleghi le donano 470 giorni

di Elena Filini

TREVISO - Ha chiesto 30 giornate di ferie solidali: in pochissimo tempo ha ricevuto disponibilità per ben 470 giornate, oltre un anno e mezzo. Boom di donazioni nel primo caso diall’interno dell’: sono 215 i colleghi che si sono mobilitati per venire in aiuto a una madre, dipendente dell’azienda sanitaria, che ha fatto ricorso a questa misura per poter seguire il figlio malato. «Data l’urgenza, conferma il direttore delle risorse umane, ci siamo mossi in anticipo sull’accordo sindacale, ma col pieno sostegno delle sigle. L’esito di questa gara di solidarietà è stato sorprendente».