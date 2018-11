Federico muore a 9 anni di leucemia fulminante in una settimana

All'elementare Villa Medico di Zelarino in provincia di Venezia la conferma della terribile notizia: i compagni hanno visto Federico in classe fino a pochi giorni fa, sereno e sorridente. È stato solo a inizio settimana che, come racconta Il Gazzettino, sono comparsi i sintomi di quello che poteva sembrare un semplice malanno di stagione, ma che si è rivelato un terribile male: leucemia fulminante. Federico Scantamburlo è morto ieri, a 9 anni, dopo solo una notte di ricovero al reparto di terapia intensiva di Padova.

