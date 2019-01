Federica contrae un virus durante il viaggio di nozze e muore a 34 anni

di Simone Pierini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'ultimo viaggio di Federica. Unadi Reggio Emilia è, non ancora identificato,con il marito Alessandro. La donna era rientrata in Italia pochi giorni prima dell'Epifania e ha cominciato ad accusare strani malori. I medici avrebbero inizialmente ipotizzato che si trattasse di una normale influenza, ma i farmaci prescritti non hanno avuto effetto.Così una settimana fa è stata ricoverata in ospedale, mafino a portarla alla morte nella giornata di ieri. Per ora la Procura di Reggio Emilia non ha ricevuto alcuna informativa e non esistono al momento ipotesi di reato.L'Ausl però ha disposto un'indagine interna che prevede l'autopsia per fare luce sulla tragedia. La famiglia di Federica è molto conosciuta in città, ma anche a Parma dove lavorava alla Chiesi Farmaceutici assieme al marito Alessandro, sposato il 22 dicembre scorso.