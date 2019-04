Scrisse su Facebook: «Veneti fannulloni». Causa da 1 milione alla turista

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bisogna essere educati, prima di tutto. E poi bisogna stare attenti a offendere le persone sui social. Soprattutto se colpiti da una catastrofe naturale. Potrebbero infatti costare caro a una turista bresciana l'aver definito in un post su«fannullone e assistenzialiste» le popolazioni del Bellunese, colpite dal cicloneche devastò i boschi della zona. Dopo aver minacciato provvedimenti, il sindaco di Rocca Pietore Andrea De Bernardin ha fatto sapere che contro la donna, che aveva espresso parole sprezzanti anche nei confronti del governatore Luca Zaia, stanno procedendo di pari passo una querela penale e una causa civile per diffamazione con una richiesta danni di 1 milione di euro. «Ritengo che siano le punizioni giuste - spiega De Bernardin - per un leone da tastiera contro cittadini in ginocchio per un evento che è stata una vera e propria catastrofe ambientale».