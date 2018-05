«Facciamoci un selfie» La trappola di Filippone per uccidere la moglie

di Simone Pierini

«Non un suicidio, nè un malore». Lo ha stabilito Cristian D'Ovidio, il medico legale che ha eseguito l'autopsia sul corpo di, la moglie 51enne di, il manager che ha lanciato la figliadi 10 anni dal cavalcavia dell'A14 prima di suicidarsi davanti gli agenti della poliza che tentavano la mediazione. L'omicida suicida avrebbe quindi ucciso anche la moglie, spingendola dal balcone. E lo avrebbe fatto in modo premeditato, un piano folle ma non improvvisato, elaborato da diverso tempo. Una «lucida follia», come scrive Il Messaggero.La trappola sarebbe partita la domenica stessa con la scusa di andare a comprare una lavatrice. Poi lungo il tragitto la sosta nell'appartamento a Chieti che solitamente veniva affittato a studenti. Un selfie come pretesto per farla salire con una scaletta trovata sul lato sinistro del balcone «compatibile con la traiettoria della caduta della donna». Da lì l'avrebbe spinta giù, completando il primo dei due delitti.Una teoria quella della trappola premeditata che sarebbe avvalorata dall'assenza di una colluttazione tra i due. Non ci sarebbe stata alcuna lite e quindi alcuna reazione frutto di un raptus di rabbia. Ciò che è avvenuto dopo è cronaca raccontata nei giorni precedenti. Dopo il presunto omicidio della moglie Filippone scende nel piazzale sotto la casa di Chieti, fornisce false generalità della moglie al 118 e, probabilmente in stato di choc, non sembra mostrare emozioni tanto che un testimone sostiene che l'uomo «assisteva quasi da estraneo a quella terribile scena». Così tanto da non destare sospetti ed essere libero di tornare dalla figlia nella sua abitazione a Pescara.«Papà ti fa una sorpresa», dice a Ludovica. L'ha caricata in macchina ed è salito fino al cavalcavia dell'autostrada a Francavilla al Mare. Alla vista degli agenti della polizia stradale l'ha gettata di sotto. Sette ore dopo l'ha seguita, autodecretandosi la pena di morte per quanto fatto.