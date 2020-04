Fase 2, il calendario con le 4 date per le riaperture dopo il lockdown: si parte dal 27 aprile

Ultimo aggiornamento: 12:58

Saranno. Il governo sta preparando un calendario per gestire la fase 2 e la riapertura graduale e ponderata di tutte le attività economiche in sicurezza per i lavoratori e gli utenti., il, il settore. L'e infine ilA meno di altri cambiamenti il calendario sarà il seguente, anche se ufficialmente sarà poi il premier Conte a confermare le date e a parlare delle modalità di riapertura. Va precisato che tutto non potrà essere come prima: gli ambienti di lavoro dovranno essere sanificati probabilmente più volte al giorno, ci sarà l'obbligo di uso di mascherina e guanti in alcuni ambienti e si dovranno comunque mantenere le distanze di sicurezza ed evitare assemramenti.Si potrà con la fase 2 circolare tra comuni, ma non tra regioni, mentre molti saranno i cambiamenti anche per quanto riguarda l'utilizzo di mezzi pubblici.