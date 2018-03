Farmaci biologici griffati come biogenerici: risparmio in vista per i pazienti

Novità per quanto riguarda i medicinali biosimilari, ovvero i medicinali simili ai corrispettivi farmaci biologici in commercio con brevetto: questi mantengono «garanzie di efficacia, sicurezza e qualità per i pazienti» e sono in pratica di fatto «intercambiabili con i corrispondenti originatori di riferimento». È la conclusione a cui arriva l'Agenzia Italia del Farmaco (Aifa), in un documento presentato oggi, che apre la strada ad un possibile risparmio sia per la sanità pubblica che per migliaia di pazienti per farmaci tra cui l'insulina e l'ormone della crescita.

