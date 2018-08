Sesso nel parco, filmati dai carabinieri: il video è virale, militari denunciati

© RIPRODUZIONE RISERVATA

COSENZA - Una coppia di quarantenni diè stata sorpresa e filmata dai carabinieri mentre facevain un parco pubblico. Il video è poi diventato virale in rete. Secondo quanto riporta Il Corriere della Calabria, i quarantenni hanno sporto denuncia per violazione della privacy.I fatti risalirebbero alla settimana scorsa quando, nel, la coppia sarebbe stata sorpresa in atteggiamenti intimi dai carabinieri allertati da una segnalazione. A quel punto i due militari, a quanto pare per documentare il reato da sanzionare, avrebbero filmato la scena prima di intervenire.Il video dell'accaduto - come riferisce ancora la testata locale - non sarebbe rimasto agli atti del fascicolo ma sarebbe diventato, per cause in corso di accertamento, pubblico e virale in rete. Ora, dopo la denuncia della coppia, la Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto un'inchiesta sulla vicenda.