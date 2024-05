Oggi, a 32 anni di distanza dalla strage di Capaci in cui morirono Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta (Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro), ancora una volta Palermo si è riempita di studenti delle scuole di tutta Italia che del coraggio e dell'impegno del magistrato assassinato dalla mafia sanno grazie ai loro insegnanti e al lavoro di chi, impegnato nel sociale, continua a coltivare la memoria. «Come sostenevano Falcone e Borsellino, la Repubblica ha dimostrato che la mafia può essere sconfitta e che è destinata a finire. L'impegno nel combatterla non viene mai meno. I tentativi di inquinamento della società civile, le intimidazioni nei confronti degli operatori economici, sono sempre in agguato. La Giornata della legalità che si celebra vuole essere il segno di una responsabilità comune» ha scritto il capo dello Stato Sergio Mattarella in un messaggio.



«Per me è come se fosse ieri - ha detto Maria Falcone - però oggi qui abbiamo un motivo in più per essere soddisfatti: questo museo è frutto dell'attività svolta dalla fondazione in questi ultimi anni. Una lezione di legalità perenne e continua. Voglio lanciare il messaggio che i ragazzi devono rendersi conto che la mafia è un grosso problema tutt'ora. Come vediamo la mafia continua a fare affari. Sono rimasta perplessa del fatto che ha trasportato la droga con un sottomarino telecomandato, questa è la nuova mafia, la mafia dei giovani che hanno studiato, perché la mafia non muore se non la combatti».

Il minuto di silenzio

Alle 17.58 in punto, ora dell'esplosione, in via Notarbartolo è calato il silenzio in memoria di Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. Lunghi applausi quando sono stati i letti dal microfono i nomi delle vittime.

In migliaia tra semplici cittadini, famiglie, giovani delle scuole hanno osservato un minuto di silenzio davanti all'albero Falcone, in via Notarbartolo, a Palermo, dove il giudice Giovanni Falcone viveva con la moglie Francesca Morvillo. Tantissimi ragazzi hanno partecipato al corteo che, organizzato dal collettivo 'Our Voice', insieme alla Cgil e ad altre associazioni cittadine, è partito dalla facoltà di giurisprudenza per raggiungere l'albero Falcone.