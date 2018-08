Facebook Watch, la tv social sbarca in Italia: nuova sfida a Netflix e Amazon

di Simone Pierini

When you’ve lost someone you love… how do you find the way forward? #SorryForYourLoss premieres Tuesday, September 18th only on #FacebookWatch. pic.twitter.com/3ozdMBANFD — FacebookWatch (@FacebookWatch) August 28, 2018

, Si allarga da oggi a tutto il mondo, anche nel nostro Paese, la tv del social network già lanciata negli Usa un anno fa. Una sfida non solo alla tv tradizionale, ma anche a YouTube, Amazon e Netflix. «Da oggi Facebook Watch è disponibile ovunque, per dare agli utenti di tutto il mondo un nuovo modo di scoprire video e interagire con amici, creatori e altri fan», spiega in un post ufficiale Fidji Simo, capo della sezione Video della piattaforma.«Abbiamo lanciato Watch negli Stati Uniti un anno fa», aggiunge il manager del social network spiegando che ogni mese «più di 50 milioni di persone negli Usa hanno visto un video per almeno un minuto su Watch» e il tempo totale trascorso a guardare video si è più che decuplicato sin dall'inizio del 2018. Il servizio di streaming offre programmi di sport e notizie ma anche serie originali come Skam e Sorry For Your Loss.«Watch - sottolinea Facebook - significa anche nuove opportunità per i creatori e gli editori di tutto il mondo. Stiamo espandendo il nostro programma Ad Breaks in modo che più partner possano guadagnare dai loro video». Per accedere al servizio (disponibile su iOS e Android) bisogna cercare l'icona Watch sulla piattaforma, è disponibile anche su Apple TV, Samsung Smart TV, Amazon Fire TV, Android TV, Xbox One e Oculus TV.