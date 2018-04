Facebook e lo scandalo privacy, una notifica per gli utenti: cosa significa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

inizierà oggi a inviare notifiche agli utenti i cui dati personali «potrebbero essere stati» usati impropriamente da Cambridge Analytica, ha reso noto la società precisando che il numero maggiore di persone colpite si trova negli Stati Uniti (70,6 milioni).e altre due milioni nelle Filippine e in Indonesia.Dati di utenti del social network sono stati usati senza il necessario consenso anche in Messico, Canada, India, Brasile, Vietnam e Australia. La società diinvierà anche a tutti i suoi 2,2 miliardi di utenti un avviso in cui si precisano le app usate da ognuno e quali dati mettono a disposizione di tali app. Gli utenti avranno la possibilità dio l'accesso di terzi alle loro app.