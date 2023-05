Meta, multa di 1,2 miliardi per violazione privacy: «Dati personali trasferiti da Ue a Usa»

Multa record a Meta: l'autorità garante della privacy irlandese ha deciso di infliggere una sanzione da 1,2 miliardi di euro al colosso per violazione delle legge europea sulla privacy. Lo ha reso noto il garante europeo per la privacy.

La sanzione più alta d'Europa

Quella inflitta dalla Commissione irlandese per la protezione dei dati (DPC), che agisce per conto dell'Ue, è la sanzione più alta mai inflitta in Europa per questo tipo di reato. Meta, che intende presentare ricorso, è condannata per aver «continuato a trasferire dati personali» di utenti dallo spazio economico europeo agli Stati Uniti in violazione delle norme europee in materia.