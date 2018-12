Vecchi messaggi rispuntano su Facebook: ecco cos'è successo (senza un motivo)

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uno strano bug ha ‘invaso’nei giorni scorsi: bug che a quanto pare è stato poi risolto, anche se a qualcuno, seppur sembrando strano, non era stato poi mal raccolto. In molti utenti è infatti accaduto qualcosa di anormale: discussioni su Messenger vecchie di mesi o di anni sono riapparse come fossero recenti, senza alcuna ragione.Dopo che alcuni utenti lo hanno evidenziato sui loro profili e su Twitter, un portavoce dell’azienda creata da Mark Zuckerberg ha confermato tutto: «Siamo al corrente del problema e stiamo lavorando per risolverlo, ci scusiamo per l’inconveniente», ha fatto sapere l'azienda al sito The Verge. Il problema a quanto pare riguardava la versione desktop del social network e non il mobile o la app per smartphone.