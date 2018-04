Frizzi, Roma intitola una strada a suo nome all'Aventino: mozione ok

Carlotta Mantovan: la decisione presa dopo la morte di Fabrizio Frizzi per affrontare il lutto​

Mozione approvata. All'unanimità l'assemblea capitolina ha approvato lache prevede «l'impegno per la Sindaca e la Giunta a porre in essere le iniziative necessarie per la intitolazione adi un toponimo nella zona Aventino-Giardino degli Aranci». Presentata dal gruppo capitolino di Fdi e dalla lista civica collegata Con Giorgia, la mozione ha ottenuto voto favorevole di tutta l'Aula e la sua approvazione è stata salutata con un applauso dei consiglieri. A termine del voto della mozione la seduta è stata tolta dal presidente dell'assemblea capitolina, Marcello De Vito.«Esprimiamo viva soddisfazione per l'approvazione della nostra mozione a prima firma della Presidente di Fdi Giorgia Meloni della mozione per intitolare un toponimo in zona Aventino-Giardino degli Aranci a Fabrizio Frizzi. La mozione ha ricevuto il voto favorevole di tutte le forze politiche e prevede di applicare la deroga ai dieci anni dalla scomparsa come previsto per le persone benemerite quale senza dubbio è stato Fabrizio Frizzi. Un grande uomo di spettacolo e ancor più un grande uomo di solidarietà al quale tutti i romani e gli italiani hanno tributato un enorme affetto in occasione della sua prematura scomparsa». È quanto dichiarano, in una nota congiunta, gli esponenti di Fdi Fabrizio Ghera capogruppo in Campidoglio, i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica 'Con Giorgià