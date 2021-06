Scende a fare bancomat, gli rubano l'auto lasciata con le chiavi inserite

TRIESTE - Restituita al legittimo proprietario ieri sera, lunedì 31 maggio, l’autovettura che gli era stata sottratta per un paio d’ore prima in via Carducci. Sceso dal veicolo, spento il motore lasciate le chiavi inserite nel cruscotto, l’uomo si è avvicinato a un bancomat e in quell’istante un giovane è salito a bordo del mezzo e si è allontanato. Ha informato la sala operativa della Questura ed è stata diramata una nota di ricerca agli equipaggi presenti sul territorio. Due ore più tardi l’autovettura è stata ritrovata intatta in via della Geppa.

Ieri mattina, inoltre, il legittimo proprietario di uno scooter ha notato in via Madonnina il mezzo che gli era stato rubato. Ha informato la sala operativa della Questura tramite il 112 Numero Unico e una Volante si è recata sul posto per i riscontri e le formalità di rito. Il mezzo non presentava danni.

