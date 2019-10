Droga, arrestato un ex calciatore 50enne di serie C

VITTORIO VENETO - Ex calciatore arrestato dagli investigatori della Squadra Mobile a Vittorio Veneto. Si tratta di C. G., 49 anni, portato in carcere a Treviso dovendo espiare 4 anni e 6 mesi per effetto di un cumulo di pene per sentenze emesse tra il 2012 e il 2018 per reati inerenti agliL’ex calciatore arrestato era già rimbalzato agli onori della cronaca nell’ambito di un’importante operazione antidroga denominata “Doppia Z” , condotta dalla sezione antidroga della Mobile di Treviso, in cui fu smembrata un’organizzazione malavitosa con l’arresto di 6 pluripregiudicati compreso C. G., ex calciatore con trascorsi con Piacenza,Nel 2013, l'uomo era finito nei guai per aver strattonato e colpito con un pugno un rivale in amore, di mezzo c’era una ragazza contesa e un presunto tradimento. Anni prima l’ex calciatore era stato coinvolto in altre vicende legate allo spaccio di droga e alla spendita di monete false.