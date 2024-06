CASARANO - A Casarano (Lecce) è stato arrestato il 28enne che produceva banconote false, contattava gli acquirenti tramite chat su Telegram e infine spediva interi pacchi usando le etichette di una piattaforma per la compravendita di abiti usati per non destare sospetti. Il prezzo a spedizione? Il 10% del valore nominale delle banconote nel pacco. I militari, dopo attente e lunghe ricerche, hanno trovato e smantellato la stamperia casalinga del falsario. Per questo un 28enne originario di Casarano (Lecce), Simone Giuseppe Alfarano, è stato arrestato dai carabinieri di Roma in esecuzione di una misura cautelare in carcere firmata dal gip di Lecce, Anna Paola Capano, su richiesta del sostituto procuratore Maria Grazia Anastasia.

Traffico di euro falsi, individuato il colpevole

A conclusione di un’articolata attività investigativa finalizzata al contrasto della produzione di banconote false su canali Telegram dedicati con pagamenti digitali e in criptovalute, i militari della Sezione criptovalute del Comando Carabinieri antifalsificazione monetaria, con il supporto del Comando Provinciale Carabinieri di Lecce, hanno eseguito un’ordinanza di misura cautelare coercitiva personale emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Lecce, nei confronti di un soggetto, residente nel comune di Casarano, ritenuto responsabile di produzione e traffico di valuta falsa.

La complessa attività investigativa, partita a febbraio 2024 e coordinata dalla Procura di Lecce, trae origine dal continuo monitoraggio dei canali Telegram operato dal personale specializzato della Sezione Criptovalute dei Carabinieri ed ha consentito di individuare un uomo dedito alla gestione di una stamperia clandestina per la produzione di banconote contraffatte in euro nei tagli da 5, 10, 20, 50 e 100. La stamperia, allestita in ambiente domestico, consentiva all’indagato di produrre una notevole quantità di denaro falso che veniva successivamente distribuito, attraverso spedizioni in Italia e all’estero, con un volume di affari preliminarmente stimato in oltre 60.000,00 euro. Le analisi tecniche eseguite dal Nac (National Analysis Centre) della Banca d’Italia, consentivano di ascrivere le banconote false a due nuove classi di contraffazione originate in Italia, caratterizzate da un’ottima qualità realizzativa e dalla presenza di caratteristiche similari a quelle genuine. Grazie a elementi preliminarmente acquisiti, gli agenti sono risaliti al nickname @DeathOfSilentBuy, ovvero il gestore del canale Telegram dedicato alla vendita di banconote false.

Stampava soldi illegalmente da quasi due anni

Gli acquirenti pagavano in Bitcoin o tramite Paypal circa il 10% del valore nominale delle banconote che poi avrebbero ricevuto a casa, tramite corriere. La complessa ricostruzione investigativa ha fatto emergere che l’arrestato, sfruttando un noto sito internet utilizzato per la vendita di abiti di seconda mano, generava le etichette da apporre sulle buste da spedire al fine di evitare eventuali controlli. Le unità specialistiche della Sezione Criptovalute del Comando Carabinieri Antifalsificazione Monetaria sono riuscite a dare un nome al responsabile del reato. Analizzando le transazioni sulla blockchain e integrando le tradizionali attività d'indagine, è stata individuata e smantellata la stamperia clandestina attiva, secondo le prime ricostruzioni, dal dicembre 2022 fino ad oggi.

Da Lecce al Lussemburgo: lo smantellamento

Gli accertamenti svolti hanno complessivamente consentito di attribuire all’indagato numerose spedizioni inviate in Italia e altri Paesi dell’Unione Europea, quali Francia, Spagna, Germania, Austria e Lussemburgo. Proprio in Francia, nel comune di Feytiat, la polizia francese ha effettuato un arresto in flagranza di un uomo destinatario di un plico postale contenente undici banconote false del valore di 50 euro per un importo complessivo di 550 euro. Come già detto, l’ambiente virtuale dove venivano effettuati gli scambi era la piattaforma di messaggistica Telegram, ampiamente riconosciuta per la sua sicurezza e popolarità e diventata la nuova frontiera per i cybercriminali.

Al momento, all'indagato dal nickname DeathOfSilentBuy sono stati sequestrati i conti correnti e i wallet di criptovalute su cui riceveva i bonifici dei clienti per un valore di 11 mila euro, tutti provenienti dalle vendite illecite. Poi, gli sono state sottratte le banconote stampate e che stavano per essere spedite, per un valore di 65 mila euro e, ovviamente, tutto il materiale che utilizzava per la realizzazione dei pezzi, insieme al canale Telegram.