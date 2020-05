Il vulcano Etna è attivo, le immagini di ieri sera: «Detonazioni impressionanti»

L’Etna è tornato a farsi sentire nella serata di ieri, 30 aprile: attività sismiche sono state infatti rilevate sul vulcano siciliano, come dimostra un video postato dal vulcanologo Boris Behncke, che ha documentato tutto dalla sua casa a Tremestieri Etneo.

Sono ormai mesi che l’Etna è attivo, spiega Behncke: «Ecco un piccolo video che mostra alcune delle esplosioni al cratere Voragine la sera del 30 aprile 2020, ripreso da casa nostra a Tremestieri Etneo - scrive nel suo post - Oggi molti di noi abbiamo sentito (e stasera continuiamo a sentire) le detonazioni causate da questa attività esplosiva. Le detonazioni fanno impressione, ma non sono segno di qualcosa di brutto, rappresentano solo una determinata tipologia di esplosioni, che in questi ultimi 10 anni abbiamo sentito in diverse occasioni».

«Le esplosioni sono meno frequenti in questi ultimi 2-3 giorni, rispetto ad altri periodi di questa attività alla Voragine, che è iniziata il 12 settembre 2019 - cioè, ormai più di 7 mesi e mezzo. Molte di esse producono piccoli sbuffi di cenere. Al momento è in attività solo uno dei tre conetti che negli ultimi mesi si sono formati all'interno della Voragine», conclude il post del vulcanologo.



