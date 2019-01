Estrazioni Superenalotto di lunedì 7 gennaio 2019: dalle 20 tutti i numeri vincenti

Superenalotto sale così a 87,4 milioni di euro.



Estrazioni Lotto e Superenalotto di sabato 5 gennaio 2019: tutti i numeri vincenti



SUPERENALOTTO, I NUMERI VINCENTI Nell'ultima estrazione non siè registrato nessun 6 né 5+, il jackpot delsale così a 87,4 milioni di euro.

Susegui in diretta le estrazioni deldi lunedì 7 gennaio 2019: dalle 20 i numeri vincenti, a seguire saranno pubblicate anche le quote. Lesono eccezionalmente di lunedì per “recuperare” la sosta durante le festività natalizie e di Capodanno. Domani torneranno regolarmente anche le estrazioni del