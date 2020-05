Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto: tutti i numeri vincenti di oggi martedì 5 maggio

Queste le quote del Concorso Superenalotto/SuperStar n.36 di oggi:

Ecco le estrazioni di Lotto, Superenalottodi oggi,: i numeri vincenti e le quote. La. Il jackpot da cui si riparte è di oltre 36 milioni di euro.BARI 8 17 27 62 14CAGLIARI 53 84 11 48 13FIRENZE 60 18 85 15 9GENOVA 84 69 40 10 13MILANO 78 28 51 20 56NAPOLI 8 15 39 63 78PALERMO 68 61 77 78 5ROMA 55 46 83 79 70TORINO 60 79 14 32 56VENEZIA 87 32 27 78 59NAZIONALE 68 32 48 21 3539 43 58 73 83 86Numero Jolly 35Superstar 68 11 15 17 18 27 28 32 46 53 55 60 61 68 69 78 79 84 85 87Numero Oro 8Doppio Oro 8 17SUPERENALOTTOPunti 6: NESSUNOPunti 5+: NESSUNOPunti 5: 2 totalizzano Euro: 48.438,57Punti 4: 219 totalizzano Euro: 614,13Punti 3: 8.400 totalizzano Euro: 39,62Punti 2: 131.518 totalizzano Euro: 7,01SUPERSTARPunti 6SB: NESSUNOPunti 5+SB: NESSUNOPunti 5SS: NESSUNOPunti 4SS: NESSUNOPunti 3SS: 40 totalizzano Euro: 3.962,00Punti 2SS: 561 totalizzano Euro: 100,00Punti 1SS: 4.222 totalizzano Euro: 10,00Punti 0SS: 12.664 totalizzano Euro: 5,00Vincite Immediate: 7.226 totalizzano Euro: 180.650,00Montepremi disponibile per il prossimo 6 Euro: 36.800.000,00