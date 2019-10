Estrazioni Lotto, Superenalotto e 10eLotto di oggi martedì 8 ottobre 2019: i numeri vincenti

Million Day, diretta estrazione di oggi martedì 8 ottobre 2019: i numeri vincenti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In diretta suledi: i numeri vincenti e le quote saranno disponibili dalle 20 in poi. Il jackpot sale e si attesta intorno ai 13 milioni e 100 mila euro. Il jackpot stimato per questo concorso a disposizione del '6' è di 14,3 milioni.